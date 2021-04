Vande Lanotte kan 93.000 euro niet verklaren in dossier-El Kaouakibi, hekelt perslekken en “opzettelijke beschadiging”: “Ze moet aan de schandpaal”

Johan Vande Lanotte, die in de zaak rond voormalig Open Vld-politica Sihame El Kaouakibi een tegenrapport heeft samengesteld, blijft haar verdedigen, en zegt dat een eerlijk proces door de vele lekken in de pers niet meer mogelijk is. “Eerst moet ze aan de schandpaal, dan pas kan ze reageren. Ze is publiekelijk terechtgesteld en onthoofd”, zo klonk het deze namiddag op een persbriefing. Volgens Vande Lanotte is 80 procent van het betwiste bedrag van 450.000 euro perfect te verklaren, maar voor een som van 93.000 euro is er meer onderzoek nodig.

El Kaouakibi ligt al een tijdje onder vuur voor mogelijk gesjoemel met subsidies. Begin februari werd bij haar Antwerpse vzw Let's Go Urban een voorlopig bewindvoerder aangesteld na een vernietigende audit eind vorig jaar. Het gaat om de Antwerpse advocate Annemie Moens, die sindsdien een reeks verdachte transacties tussen de vzw's en privébedrijven van El Kaouakibi heeft aangekaart.

Eerder gaf El Kaouakibi al aan dat voor alle geldstromen "een volstrekt aanvaardbare verklaring" bestaat, maar de argumentatie daarvoor liet op zich wachten. Volgens Vande Lanotte zijn er al een groot deel van de opmerkingen van het auditbureau I-Force van eind 2020 sowieso al “verdwenen” sinds zijn eerste rapport van februari, zo begon hij de voorstelling van het nieuwe rapport.

“Iedereen is al overtuigd dat geld in de portemonnee van El Kaouakibi is verdwenen”

Volgens Vande Lanotte heeft de bewindvoerder van Let’s Go Urban in haar verslag niet gezegd dat 450.000 euro aan subsidies zijn afgewend en zijn doorgesluisd naar El Kaouakibi, terwijl dat publiekelijk wel zo wordt voorgesteld.

“Tot op vandaag is iedereen in de publieke opinie overtuigd dat dat zo is én dat dat in de portemonnee van El Kaouakibi is verdwenen”. Tachtig procent van de 450.000 euro die zou zijn afgewend bestaat uit “speculaties”, aldus Vande Lanotte. “De feiten tonen niet aan dat hier kosten zijn afgewend.”

“93.000 van de 450.000 euro niet te verklaren”

Wel erkent hij dat het op dit moment niet mogelijk is een oordeel te vellen over 93.000 euro aan facturen omdat er daarvoor een diepgaander onderzoek nodig is door een onderzoeksrechter. “Het is mij niet mogelijk een bevestigende of ontkennende houding aan te nemen ten opzichte van deze stellingen”, aldus Vande Lanotte.

“Overigens kan op vandaag niemand deze stelling met voldoende zekerheid of waarschijnlijkheid bevestigen of ontkennen. Daarvoor zijn er te veel tegenstrijdigheden, ontbreken essentiële bewijsstukken en is het hele proces van woord en tegenwoord niet ernstig gevoerd. De enige manier om tot een conclusie te komen is een diepgaand forensisch onderzoek.”

Quote Het in de pers voeren van een proces is fout, zo eenvoudig is het. Dit is een vorm van bewuste beschadi­ging. Johan Vande Lanotte

“Bewuste beschadigingen”

Vande Lanotte hekelt de vele lekken uit het dossier en de audit richting de pers. “Er wordt een stelling ingenomen, en pas dan contact opgenomen met de raadslieden. Hetzelfde gebeurt met het auditverslag van de stad (Antwerpen, red.). Donderdag komt dat in de pers, vrijdag op schepencollege, en op maandag kunnen de gemeenteraadsleden het inkijken. Sihame El Kaouakibi wordt echter gevraagd snel te antwoorden, maar krijgt de audit zelf niet wegens ‘niet relevant’. Maar het is wel relevant om in de pers te komen. Het in de pers voeren van een proces is fout, zo eenvoudig is het. Dit is een vorm van bewuste beschadiging. Eerst moet ze aan de schandpaal, dan pas kan ze (niet) reageren. Dit is simpelweg iemand opzettelijk beschadigen.”

Anderzijds erkent ook Vande Lanotte een gebrek aan informatiedoorstroming vanuit de kant van El Kaouakibi. “Er is geen wil geweest om op een constructieve manier te communiceren, bij beide partijen. Dat is begrijpelijk, het wantrouwen is immens, maar het is niet goed. Ik betreur dat de informatie niet gecirculeerd heeft. Zo heb ik zelf verschillende keren info doorgestuurd aan bewindvoerder, heb aangeboden extra informatie te geven, daar is nooit op ingegaan.”

Quote Betrokkene is publiek terechtge­steld en onthoofd. De rechter mag nu nog uitzoeken of die terecht­stel­ling correct was. Johan Vande Lanotte

Over het vastgoed van El Kaouakibi zegt Vande Lanotte dat “de berichtgeving daarover niet genegeerd kan worden”, hoewel dat op zich “een privé-aangelegenheid” is. “Er werd gesproken van 2,5 miljoen aan vastgoed zonder lening”, maar dat klopt volgens Vande Lanotte niet. “De leninglast die met deze goederen verbonden is, bedraagt op vandaag ongeveer 2,05 miljoen euro of 82 procent.”

“Betrokkene is publiek terechtgesteld en onthoofd”

Hoewel Vande Lanotte dus zegt het grootste deel van de geldstromen te kunnen verklaren, is “een eerlijk proces helaas niet meer mogelijk”, klinkt het bitter. “Betrokkene is publiek terechtgesteld en onthoofd. De rechter mag nu nog uitzoeken of die terechtstelling correct was. Dus kan ze de schade nooit meer herstellen.”

Het advocatenteam van Sihame El Kaouakibi verzette zich gisteren voor de ondernemingsrechtbank in Tongeren tegen een mogelijke verlenging van het drie maanden durende mandaat dat bewindvoerder Annemie Moens in februari kreeg en dat op 2 mei afloopt. De advocaten van de drie bestuurders die uit de Raad van Bestuur ontslag namen, willen echter een verlenging zodat de vzw kan blijven voortwerken onder toezicht van de voorlopige bewindvoerder. Op 27 april doet de ondernemingsrechtbank van Tongeren een uitspraak in deze zaak.

