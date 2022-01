Vandaag wordt Dean (4) begraven: klasgenootjes zullen sterretjes strooien in de kerk

Nieuwpoort “De zee is vooral van de vissers en de zeilers. Jullie hebben daar niks te zoeken.” Burgemees­ter vol in de aanval tegen zeeboerde­rij van Colruyt Group

“Als Colruyt Group onze toegang in zee verspert, dan doen wij vandaag hetzelfde aan hun warenhuis”, zegt de Nieuwpoortse burgemeester Geert Vanden Broucke. Tegen de zomer van 2023 wil Colruyt de eerste 200 ton Belgische mosselen verkopen, gekweekt in een zeeboerderij op een paar kilometer van de kust voor Nieuwpoort. Dat zou een flinke streep door de rekening van de vissers en de jachthaven zijn. Zij vinden in het stadsbestuur een partner in hun strijd. Met zwarte vlaggen bezetten ze de parking van de plaatselijke Colruyt.

