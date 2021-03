Vandaag vervalt uw railpass: slechts 30% van de ritten gebruikt in de eerste maanden, schat NMBS

Dutordoir na drukte richting kust: “De NMBS is de politie niet”

5:56 "Ons aanbod is maximaal gezien de gezondheidsregels. Maar we moeten de toestroom tot de stations beperken", aldus NMBS-CEO Sophie Dutordoir vandaag in Le Soir. Ze reageert daarmee op de toestroom van reizigers naar de kust gisteren. Haar boodschap is duidelijk: "Haast je niet naar de stations, want de plaatsen zullen beperkt zijn."