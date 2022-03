Vandaag unieke actie op Vlaamse radio en tv-zenders: “Alleen al voor noodhulp honderden miljoenen nodig”

3 miljoen Oekraïners op de vlucht. Miljoenen Oekraïners in dramatische situaties in hun thuisland. Voor hen is er morgen Oekraïne 121-12. De televisie- én gezamenlijke radioshow van zowat alle radio- en televisiezenders in Vlaanderen moet de massale golf van solidariteit die er vandaag al is verder aanwakkeren. Vandaag staat al 3,3 miljoen euro op de rekening van Consortium 12-12, de koepel die zeven hulporganisaties verenigt, maar er is veel meer nodig. “Dit is een atypische crisis”, zegt Philippe Henon van het Consortium. “Dit is geen aardbeving waarbij we na een paar dagen of weken aan de heropbouw kunnen starten. Dit is een oorlog, waarvan het koffiedik kijken is hoe die zal evolueren. De focus ligt nu op noodhulp. In Oekraïne en in de vijf buurlanden waar de vluchtelingen het talrijkst toestromen.”