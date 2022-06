Vandaag tot 35 graden voorspeld: laat die hitte maar komen

Verbod op onverdoofd slachten in Brussel? Vandaag stemming tijdens plenaire zitting

Het Brussels parlement stemt over een verbod op onverdoofd slachten. Het blijft buitengewoon onduidelijk in welke richting de stemming tijdens de plenaire zitting van het Brussels Parlement zal gaan. Het ziet ernaar uit dat mensen in zullen gaan tegen de partijlijn om hun achterban gunstig te stemmen. De tweespalt tussen de Nederlandstalige en Franstalige zijde is groot. Het wordt dus vanaf 16 uur koppen tellen en kijken wie strategisch afwezig blijft.

17 juni