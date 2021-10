Vandaag stelt De Croo zijn beleidsverklaring voor: vliegtaks, sancties voor langdurig zieken, maar moeilijkste discussies voor het einde

Europees Hof voor mensenrech­ten behandelt Belgische zaak na twintigtal klachten van seksueel misbruik in de kerk

11 oktober Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zal zich op dinsdag 12 oktober uitspreken over de immuniteit van de Heilige Stoel. Dat gebeurt naar aanleiding van een klacht van 24 Belgen, Fransen en Nederlanders die beweren dat ze in hun kindertijd het slachtoffer waren van seksueel misbruik in de kerk. Hun klacht is gericht tegen de Heilige Stoel in Rome en tegen de Belgische bisschoppen.