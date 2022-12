Vandaag opnieuw koude maar mooie winterdag, morgen (winterse) neerslag. Na het weekend maken gevoelig zachtere temperaturen hun opwachting

Koudeprik kost gemiddeld gezin zo’n 65 euro extra, gasver­bruik 80 procent hoger tegenover vorige maand

De Vlaming is aan het stoken geslagen: woensdag haalden we nog het op één na hoogste dagverbruik van het hele jaar. Hoeveel kost de strenge winterprik ons gemiddeld? HLN nam de cijfers onder de loep en stelt vast dat het gasverbruik in december tot nu toe al 80 procent hoger ligt dan in november. Wie zal moeten rekenen op meer dan 65 euro extra op de rekening? En moeten we vrezen voor aardgastekorten?

16 december