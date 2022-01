Vandaag opnieuw coronabetoging in Brussel: “Vredevolle bijeenkomst”

LIVE. Duitse minister van Volksge­zond­heid pleit voor verplichte vaccina­ties - Besmettin­gen verdubbeld tot 16.000 per dag

Het aantal coronabesmettingen in ons land bezig aan een opwaartse trend. In een week tijd is het aantal besmettingen verdubbeld. Volgens het worst-case scenario zitten we half januari aan 125.000 besmettingen per dag. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de gezondheidszorg, maar voor de hele samenleving. Huisartsenvereniging Domus Medica heeft een noodplan met vier fasen uitgewerkt om dat te kunnen bolwerken. Ook het aantal ziekenhuisopnames steeg de voorbije week met 26 procent. Volg hier de laatste ontwikkelingen over het coronavirus.

8 januari