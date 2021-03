Vandaag lanceert Conner Rousseau ‘Vooruit’: een naam zonder ‘socialist’, maar met vooruitzicht op een standbeeld?

Binnenland Feestende jongeren veroorza­ken brand waarbij duizenden boeken in rook opgaan

20 maart Bij een hevige brand in de nacht van vrijdag op zaterdag in een gebouw van uitgeverij Weyrich in Longlier, in de provincie Luxemburg, is zowat honderd kubieke meter aan boeken in rook opgegaan. Dat meldt het parket van Luxemburg.