Vandaag ingeschreven, overmorgen al geprikt: Alexander (21) zette zich op Johnson & Johnson-lijst

Brugge/De Haan Dure ‘primeur’ in Brugse politie­recht­bank: vijftiger speelt wagen kwijt én krijgt celstraf, omdat hij zonder verplicht alcohol­slot rondreed

16:38 Voor het eerst heeft een beklaagde zich in de Brugse politierechtbank moeten verantwoorden, omdat hij rondreed zonder alcoholslot. Nochtans was de man verplicht om dat in zijn wagen te installeren na een eerdere veroordeling. Hij speelde prompt zijn Mazda kwijt én kreeg een celstraf. “Ga een ander voor de zot houden”, sprak politierechter Peter Vandamme.