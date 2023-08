Vandaag grote politieactie in en rond Brussel-Zuid na aanhoudende klachten over onveiligheid

INTERVIEW. Met het enorme succes van de staatsbon: heeft de banksector nu een probleem? “Iemand zal de rekening moeten betalen”

Na twee dagen werd er al naar schatting voor minstens 7 miljard euro aan staatsbons gekocht. Het Grootboek klokte vandaag op 2,4 miljard af. De banken doen daar naar schatting het dubbele bij. Een ongezien succes. Voor het eerst sinds lang komt de vastgeroeste spaarder in ons land in beweging. Maar zitten de banken nu met een probleem? Of redeneren ze: wie laatst lacht, ...? Hans Degryse, professor Financiële economie (KU Leuven), legt uit. “Nu lijkt het allemaal fantastisch voor de spaarder, en een politiek succes, maar iemand zal wel de rekening moeten betalen.”