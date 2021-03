Vandaag geen nieuwe coronacijfers, ook geen update van de vaccinaties

Unia ontvangt recordaan­tal klachten over racisme

5:13 Het gelijkekansencentrum Unia heeft vorig jaar 3.684 meldingen over racisme ontvangen. Dat zijn er gemiddeld tien per dag. Het is bovendien een stijging met 50 procent in vergelijking met 2019. "En dat is slechts het topje van de ijsberg", zegt Unia-directeur Els Keytsman in De Zondag.