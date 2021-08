“Vandaag ben ik zéér beschaamd om voor VRT te werken”: VRT-collega’s reageren op uitspraken Eddy Demarez

Minister van Media Benjamin Dalle rekent op “gepaste maatrege­len” na uitspraken Spor­za-journalist Eddy Demarez over Belgian Cats

13:23 Er is ophef ontstaan rond een fragment uit de livestream van Sporza over de aankomst van Team Belgium, waaronder vrouwelijk basketbalteam de Belgian Cats. In dat fragment is te horen hoe enkele personen, onder wie sportjournalist Eddy Demarez, achter de schermen grapjes maken over de geaardheid van de Belgian Cats. “De VRT gaat in gesprek met Eddy en in die tussentijd zal hij geen programma’s meer van commentaar voorzien. Zulke uitspraken kunnen niet getolereerd worden”, zegt VRT in een officiële reactie. Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) rekent erop dat de VRT “gepaste maatregelen neemt”.