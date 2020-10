Vandaag al minstens 689 opnames in de ziekenhuizen: record van einde maart is gebroken

Voor het eerst in 12 jaar minder scholieren problema­tisch afwezig

12:27 In het schooljaar 2019-2020 was amper 1,5 procent van de leerlingen in het secundair onderwijs meer dan 30 halve dagen afwezig zonder geldige reden. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Het aantal problematisch afwezigen ligt daarmee een stuk lager dan in de voorbije schooljaren, al heeft de coronacrisis daar mogelijk iets mee te maken.