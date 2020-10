Vandaag al minstens 689 opnames in de ziekenhuizen: record van einde maart is gebroken - Noppen sluit oprichting van veldhospitalen niet uit

Rond 16.30 uur deze namiddag zijn er al 689 nieuwe Covid-patiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen, waarmee het absoluut record van 629 opnames van 28 maart doorbroken is. Dat zegt een pessimistisch gestemde viroloog Steven Van Gucht aan onze redactie. Bovendien zal dat cijfer nog oplopen aangezien het nog maar een voorlopig dagcijfer is. Volgens Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel, zullen ook de sterftecijfers in de loop van de volgende weken flink de hoogte in gaan. Hij sluit niet uit dat er veldhospitalen opgericht moeten worden als de toestroom aan patiënten blijft toenemen.

“We zagen op zondag en maandag een iets lager cijfer dan zaterdag en vrijdag, wat ergens een beetje hoop deed rijzen”, aldus Van Gucht. Zo werden er gisteren 527 nieuwe patiënten opgenomen, en 495 zondag. Zaterdag en vrijdag waren dat er nog 573 en 590. “Dat er op zondag een lager cijfer is, zien we heel vaak, omdat ziekenhuizen dan eerder wat opnames uitstellen, en mensen dan niet meteen geneigd zijn zich aan te bieden. Dat wordt dan gecompenseerd op maandag, maar gisteren leek dat cijfer ook lager.”

Maar die tijdelijke daling zet zich nu dus niet door. “De cijfers van vandaag die al zijn binnengekomen, zijn heel wat minder positief”, aldus Van Gucht, die ook waarschuwt voor te veel optimisme bij de interpretatie van de aparte dagcijfers. “We zijn steil naar omhoog aan het gaan en ik zie daar momenteel echt geen vertraging in, integendeel. Het ziet er echt niet goed uit. 689 is hoger dan de eerste piek, we zitten momenteel dus hoger dan de eerste golf, en we zijn nog altijd aan het stijgen.”

Het definitieve aantal opnames van vandaag zal morgenochtend duidelijk zijn.

Marc Noppen: “In juli al voorspeld”

Marc Noppen, CEO van UZ Brussel is naar eigen zeggen “heel ongerust” over de cijfers. “Die piek tijdens de eerste golf trad op twee weken nadat er een lockdown was ingesteld. Vandaag zijn er al verscheidende maatregelen van kracht maar nog niet zo stringent als we in de eerste helft van het jaar hebben gezien.”

Noppen wijst er ook de geneeskundige wereld deze situatie in juli al voorspeld had. “U begrijpt dat onze ergernis alleen maar groter en groter wordt naarmate we zien dat dit spijtig genoeg bevestigd wordt”, klinkt het. Volgens de ziekenhuisdirecteur zullen de sterftecijfers in de loop van de komende dagen en weken nog fors toenemen.

“Armageddon-scenario”

De ziekenhuizen staan heel erg onder druk. “We hebben geen oneindige opnamecapaciteit. Noch qua aantal bedden, noch qua aantal handen aan het bed en vooral daar wringt het schoentje. “Vanaf maandag zitten we officieel in fase 2A. De facto zitten we daar al quasi”, aldus Noppen, die erop wijst dat er nu al wordt nagedacht over de aanpak van een eventuele uitbreiding naar 2B. “Maar na 2B stopt het.” Over dat “Armageddon-scenario” wordt nu ook al nagedacht. De arts sluit niet uit dat er veldhospitalen, tijdelijke hospitalen en militaire hospitalen ingeschakeld zullen worden om de toestroom aan patiënten aan te kunnen.

