Vanavond al (digitaal) Overlegcomité: verstrengingen voor cultuur en sport, coronabarometer wellicht weer uitgesteld

Het Overlegcomité komt vanavond om 20 uur al bijeen, en niet pas morgen, zoals eerder afgesproken. Digitaal dit keer, voor de veiligheid én om het goede voorbeeld te geven. Of er vanavond al beslissingen worden afgeklopt, is nog niet zeker. De verwachting is dat er op korte termijn verstrengingen komen van de coronamaatregelen voor de sport- en de evenementensector. Premier Alexander De Croo (Open Vld) pleit zeker niet voor een nieuwe lockdown. Allicht wordt de lancering van de coronabarometer nog een keer uitgesteld.

Het is de bedoeling om indien mogelijk vanavond al beslissingen te nemen, maar het kabinet De Croo wil zich daar niet op vastpinnen. “Er vindt vanavond een eerste discussie plaats, net zoals dat ook tijdens de vorige twee Overlegcomités gebeurde. Morgen kan men dan hernemen. De bijeenkomst verloopt, gezien de eigen beslissing van het Overlegcomité dat telewerk de regel is, via videoconferentie.”

Premier De Croo heeft in de Kamer alvast bevestigd dat de protocollen voor sport en cultuur zullen verstrengd worden (de verstrenging van de protocollen was trouwens vorige week al voorzien).

Volgens De Croo moeten we “vertrouwen hebben in de genomen maatregelen” - waarvan we nu dus het effect nog niet zien. Alle provincies behalve Limburg zitten vandaag in alarmniveau 4. De provincie Limburg zal er de komende dagen ook belanden.

Quote We moeten niet continu veranderen van strategie. Laten we vertrouwen hebben dat de maatrege­len die we genomen hebben de juiste zijn Premier Alexander De Croo

De premier pleit zeker niet voor een nieuwe lockdown. Hij vindt dat we de lijn van de maatregelen die vorige week zijn genomen, moeten doortrekken naar andere sectoren. Maar verder niet overdrijven, is de boodschap. “We moeten niet continu veranderen van strategie. Laten we vertrouwen hebben dat de maatregelen die we genomen hebben de juiste zijn”, besloot hij.

De lancering van de coronabarometer wordt allicht opnieuw uitgesteld. Vorige week werd de barometer al principieel afgeklopt. De barometer wordt wel gefinaliseerd op het Overlegcomité, waarbij de protocollen van sport, onderwijs en cultuur er zullen worden ingepast. “Als de barometer nu gelanceerd wordt, zou het waarschijnlijk in het niets vervallen”, is te horen in regeringskringen.