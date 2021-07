Vanaf wanneer begint termijn van PCR- en sneltesten te lopen? Van Gucht verduidelijkt op laatste persconferentie Crisiscentrum

Op de de laatste persconferentie van het Crisiscentrum heeft Steven Van Gucht uitgelegd hoelang PCR- en sneltesten precies geldig blijven. De PCR-test mag voortaan nog maar twee in plaats van drie dagen gebruikt worden, de sneltest is zelfs nog maar 24 uur geldig. Maar vanaf wanneer begint die termijn nu te lopen?

“De geldigheidsduur van een negatieve test begint pas te lopen op de dag nadat het staal afgenomen werd”, verduidelijkte Van Gucht. “Als u op maandag een staal laat afnemen voor een PCR-test, dan blijft het Covid Safe Ticket geldig tot woensdag middernacht. Hou er wel steeds rekening mee dat het resultaat een dag op zich kan laten wachten. Bij een sneltest blijft het ticket in dit geval geldig tot dinsdag middernacht.”

De toegangscontrole voor evenementen dient strikt te zijn. “Aan de organisatoren wordt gevraagd om het Covid Safe Ticket één keer per dag te controleren.”

Profiel van patiënten verandert

Het profiel van de patiënten in het ziekenhuis is intussen veranderd, gaf Van Gucht mee. Ruim twee derde is jonger dan zestig jaar, de gemiddelde leeftijd ligt inmiddels onder de vijftig jaar.

Momenteel liggen er 287 coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen, dat is 13 procent meer dan vorige week. 83 onder hen worden behandeld op intensieve zorgen. In de voorbije week vielen er zes overlijdens te betreuren, dat is de helft minder dan vorige week.

“Al acht dagen zonder overlijdens in juli”

“Juli kent hiermee al acht dagen zonder Covid-overlijden”, stelt de viroloog. “Die trend zal zich waarschijnlijk verderzetten, maar de gemiddelde leeftijd bij die overlijdens blijft wel dalen. Die ligt nu op 70 jaar, tegenover 80 jaar in de eerste, tweede en derde golf.”

Van Gucht had tot slot ook nog een laatste tip voor kinderen die op jeugdkamp vertrekken. “Laat u op voorhand testen. Dat vermindert de kans dat een kamp moet stopgezet worden omwille van een uitbraak.”

Dit was de laatste persconferentie van het Crisiscentrum. “We wensen u een mooie zomer toe”, besluit Van Gucht. “Ik heb er persoonlijk alle vertrouwen in dat we goede vooruitzichten hebben. Het vaccin is onze weg uit de pandemie. Wat vaccineren betreft, is België top. Dat stemt mij gerust voor de toekomst. Indien u nog zou twijfelen, laat u alstublieft vaccineren. Het virus zal niet verdwijnen en het vaccin zal u beschermen tegen ernstige ziekte.”

