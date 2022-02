Vanaf vrijdag mag er weer worden gefeest, en dat zullen deze Vlamingen geweten hebben: “Ik ga dansen om alle stress los te laten”

BA.2 rukt verder op en is al bijna goed voor derde van alle besmettin­gen in ons land: dit is waarom toch niet meteen gevreesd wordt voor nieuwe golf

De omikronvariant BA.2 is aan een opmars bezig in ons land. De jongste dagen was hij al goed voor bijna een derde van alle nieuwe gevallen. Dat staat te lezen in een nieuw rapport van het Nationaal Referentielaboratorium. Toch wordt op dit moment niet meteen gevreesd voor een nieuwe besmettingsgolf.

16 februari