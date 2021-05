Vanaf vandaag verplichte registratie voor alle luchtzuiveringssystemen: “Om beter overzicht en controle te krijgen op het aanbod”

Hebben we onze handen al die tijd voor niks gewassen?

9:28 “We zijn het nu zo gewoon, laat ons daar vooral niet mee stoppen”. Dat zegt viroloog Steven Van Gucht in De Morgen over het ontsmetten van zijn en ons winkelkarretje. Kan je ziek worden door een besmette winkelkar of liftknop aan te raken? Wellicht niet, zeggen steeds meer wetenschappers. Nederland paste de communicatie hierover reeds aan. Wat we het voorbije jaar hebben bijgeleerd en wat we nu het best doen.