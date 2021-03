Vanaf vandaag verbod op Belgisch vliegverkeer van en naar Marokko, dit om verspreiding coronavariant tegen te gaan

“Ook reizen naar Marokko via een derde land is verboden voor Belgen”, zegt de Belgische ambassade in Rabat in een Facebookbericht. “Anderzijds is het wel altijd mogelijk om vanuit Marokko via een derde land naar België terug te keren. Op voorwaarde dat de vluchten tussen Marokko en dat derde land natuurlijk niet worden opgeschort.” Het verbod zal gelden tot 21 maart.