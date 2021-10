Vanaf vandaag opnieuw meer coronamaatregelen: “We moeten verspreiding van virus vertragen”

3M verdedigt zich over PFOS-vervuiling: “Onnauwkeu­ri­ge verklarin­gen van deze week zijn niet construc­tief”

In Antwerpen is donderdagnamiddag een delegatie van chemiebedrijf 3M ontvangen bij de omgevingsinspectie voor een hoorzitting over de PFOS-vervuiling. De vertegenwoordigers van het bedrijf, onder wie directeur Peter Vermeulen, wilden geen commentaar kwijt. Het bedrijf verdedigt zich wel in een persbericht.

