Vanaf vandaag kunnen ouders inspectierapporten kinderopvang online raadplegen: “Moet vertrouwen versterken”

Vanaf vandaag staan de eerste inspectierapporten van kinderopvanginitiatieven in Vlaanderen en Brussel online. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V). “In de kinderopvang wordt door het merendeel van de initiatieven heel goed werk geleverd dankzij duizenden medewerkers. De publicatie van de rapporten is een belangrijke stap om ouders te informeren over de kwaliteit en de veiligheid in de kinderopvanginitiatieven”, aldus de minister.

In tegenstelling tot onder meer ziekenhuizen konden de inspectieverslagen van kinderopvanginitiatieven tot nu toe niet zonder aanvraag geraadpleegd worden. Daar bestaat al jaren discussie over en die laaide nog verder op nadat eerder dit jaar een baby overleed door mishandeling in een crèche in Mariakerke, die blijkbaar al langer op de radar van de zorginspectie stond.

Karine Moykens, de secretaris-generaal van het departement Welzijn, kondigde eerder in het Vlaams Parlement aan dat de inspectierapporten vanaf 19 december actief openbaar zouden worden gemaakt. Dat is nu ook het geval, zegt minister Crevits. Ze worden stapsgewijs gepubliceerd op de website van de Zorginspectie (www.zorginspectie.be). Telkens er een verslag klaar is, komt het online. In een eerste fase zullen daarom alleen de rapporten van de inspecties van na 17 november beschikbaar zijn.

Het gaat niet om volledige verslagen, die vaak vol terminologie staan en dus minder toegankelijk zijn voor (toekomstige) ouders. In plaats daarvan komen er vlotter leesbare samenvatting online.

“Vertrouwen versterken”

Volgens Crevits gaat het om een eerste stap en “zeker geen eindpunt”. Het is de bedoeling om vanaf het voorjaar ook de stappen in een eventueel handhavingstraject online te publiceren. In de loop van de komende maanden komt er op de website van het Agentschap Opgroeien één link naar alle info rond actieve openbaarheid. Het gaat dan over inspectieverslagen, de opvolging ervan, handhavingsrapporten en de eventuele meldingen die aanleiding gaven tot de handhaving. De opvanginitiatieven zullen daarop ook zelf kunnen aangegeven hoe ze met de handhaving aan de slag gaan.

“De publicatie van de inspectierapporten moet ook helpen om het vertrouwen van ouders in onze kinderopvang te versterken”, klinkt het.

