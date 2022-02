Vanaf vandaag kunnen jongeren boosterprik halen: is het veilig? En hoe maak je afspraak? Uw vragen beantwoord

Vanaf vandaag mogen alle jongeren tussen 12 en 17 jaar in Vlaanderen vrijwillig een boosterprik laten zetten. De boostercampagne voor de jongeren verloopt echter niet helemaal hetzelfde als die voor volwassenen. Zo krijgen 12- tot 17-jarigen geen uitnodiging voor de prik en moeten ouders eerst toestemming geven voor hun kind de booster krijgt. Hieronder beantwoorden we de belangrijkste vragen.

Krijgen jongeren een uitnodiging voor de boosterprik?

Tieners tussen 12 en 17 jaar ontvangen geen uitnodiging voor hun boostervaccinatie. De vaccinatiecentra organiseren zelf specifieke momenten waarop ze het boostervaccin aanbieden. (Ouders van) de jongeren kunnen dus best de website van het vaccinatiecentrum in hun regio raadplegen om na te gaan hoe en wanneer ze een afspraak kunnen vastleggen. De jongeren laten zich in principe vaccineren in het centrum waar ze ook hun eerste en tweede prik hebben ontvangen.

Moeten (ouders van) jongeren een afspraak maken voor de boosterprik?

Sommige vaccinatiecentra vragen om eerst telefonisch of online een afspraak te maken, terwijl andere vrije inloopmomenten organiseren. Voor meer informatie raadplegen (ouders van) tieners dus best de website van het vaccinatiecentrum of van de gemeente.

Moeten ouders/voogden van jongeren toestemming geven voor de derde prik?

Ja. Ouders of voogden van 12- tot 17-jarigen moeten wel degelijk akkoord gaan met de boostervaccinatie van hun kind. Om toestemming te geven, moet minstens één van de ouders/voogden dit document ondertekenen, dat onder meer terug te vinden is op de website van het Agentschap Zorg & Gezondheid. De vaccinatiecentra gaan er vervolgens van uit dat alle partijen (dus beide ouders) akkoord gaan. Zo moet de toestemmende ouder bevestigen dat het “een gezamenlijk gedragen en afgestemde beslissing is”.

Met welk vaccin worden jongeren tussen 12 en 17 jaar ingeënt?

De leeftijdsgroep 12- tot 17-jarigen zal gevaccineerd worden met het Pfizer-vaccin. Uiteraard moeten jongeren eerst een basisvaccinatie hebben gekregen. In België kregen tieners tussen 12 en 17 jaar voor die basisvaccinatie twee dosissen, eveneens van het Pfizer-vaccin. Een boostervaccinatie kan worden toegediend vanaf 4 maanden na de tweede basisvaccinatie.

Heeft een boosterprik wel nut voor jongeren?

Het Agentschap Zorg & Gezondheid herinnert eraan dat de werking van de basisvaccinatie tegen Covid-19 afneemt met de tijd, al is er nog discussie rond de vraag na hoeveel maanden dat precies het geval is. “In Vlaanderen stellen we vast dat het aandeel besmettingen bij jongeren tussen 12 en 17 jaar toeneemt, wat erop wijst dat ook bij onze Vlaamse jongeren de bescherming van de basisvaccinatie tegen Covid-19-besmettingen afneemt”, aldus het Agentschap.

Eerder deze week liet het Europese Centrum voor Ziektecontrole- en preventie (ECDC) weten dat de eerste gegevens erop wijzen dat de opfrisprik bij adolescenten de bescherming tegen symptomatische infectie met het coronavirus versterkt in vergelijking met de basisvaccinatie.

Een Israëlische studie vond bovendien dat een maximale bescherming (een bescherming van 90% tegen Covid-19 met klachten) tot ongeveer 90 dagen na de tweede dosis duurt. Vanaf dan zou er een geleidelijke daling zijn naar 65%, zo’n 150 tot 180 dagen na de tweede dosis. Een boosterdosis kan de bescherming weer verhogen.

Volgens een recente studie uit het Verenigd Koninkrijk zouden de boostervaccins onze immuniteit tegen het coronavirus niet alleen verbeteren, maar zelfs beter maken dan de bescherming die we origineel kregen na een volledige vaccinatie.

Is een boosterprik wel veilig voor tieners tussen 12 en 17 jaar?

Volgens het Agentschap Zorg & Gezondheid zijn de huidige gegevens over de veiligheid van het boostervaccin geruststellend. Ook viroloog Steven Van Gucht benadrukte eerder al dat “jongeren sowieso relatief weinig risico lopen op ernstige complicaties”. Andere landen zijn bovendien al eerder gestart met het boosteren van de leeftijdsgroep.

Volwassenen hebben minder of gelijkaardige bijwerkingen na een booster in vergelijking met de vorige twee prikken. Dat zou ook het geval zijn bij 12- tot 17-jarigen.

“De meest voorkomende bijwerkingen van de coronavaccins zijn een pijnlijke en soms wat gezwollen (rode) plek op de arm daar waar geprikt is, vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn en koorts. Soms is er last van gezwollen lymfeklieren. Dezelfde bijwerkingen komen voor bij de boosterprik. Die klachten zijn meestal licht tot matig en ontstaan binnen een paar dagen na vaccinatie”, aldus het Agentschap. “Een gekende zeldzame nevenwerking van mRNA-vaccins, vooral bij jongens, is een verhoogde kans op myocarditis (hartspierontsteking). Die aandoening kan behandeld worden en heeft een mild verloop.”

Welke instanties hebben de boosterprik voor jongeren nog niet goedgekeurd?

Het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) onderzoekt de boosterprik voor jongeren nog. Het agentschap keurde het vaccin van Pfizer eerder al goed voor de basisvaccinatie van tieners, maar voor de boosterdosis heeft het nog geen groen licht gegeven. De Hoge Gezondheidsraad van België (HGR) wacht op een uitspraak van het EMA alvorens een advies uit te brengen.

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) gaf eerder al aan dat hij vindt dat er een goedkeuring moet komen van de HGR. “Ten eerste is er sprake van ‘waning’, waardoor de beschermingsgraad na enkele maanden begint te dalen. Dat is voor jongeren evengoed het geval als voor volwassenen. Ten tweede zien we dat in verschillende andere landen gezondheidsraden wél een positief advies hebben gegeven. En ten derde leggen ook heel wat lidstaten het als een voorwaarde op om te kunnen reizen. Alternatief kan een herstelcertificaat zijn, maar we kunnen onze jongeren toch niet aanzetten om zichzelf te laten besmetten zodat ze zo een herstelcertificaat krijgen?”, aldus de minister.

Heeft een booster nog zin voor jongeren die recent een corona-infectie hebben doorgemaakt?

Een boosterprik is nog nuttig nadat jongeren corona hebben gehad. Het Agentschap Zorg & Gezondheid stelt dat een infectie na een vaccinatie de bescherming tegen het coronavirus ook verhoogt, maar dat die bescherming na een infectie minder voorspelbaar is dan de bescherming na een vaccinatie. Dat komt omdat niet iedereen een corona-infectie op dezelfde manier doormaakt.