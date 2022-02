Vanaf vandaag kunnen 12- tot 17-jarigen zich laten boosteren: maar is dat wel veilig? En hoe geven ouders toestemming? Uw vragen beantwoord

Antwerpen Jongen van 5 overleden na aanrijding door trein in Antwerpen-Cen­traal

Een jongen van vijf is gisterennamiddag overleden nadat hij was aangereden door een trein in de tunnel onder het station Antwerpen-Centraal. Dat bevestigt Kristof Aerts van het Antwerps parket. Het jonge slachtoffer was even voordien als vermist opgegeven nadat hij in de buurt van het station was verdwenen. Het is nog niet bekend hoe het kind in de zone in kwestie, die verboden terrein is voor onbevoegden, terechtkwam.

