Vanaf vandaag kan iedereen zich inschrijven op reservelijst voor vaccin: wachttijden lopen al op tot meer dan een uur

Het onlineplatform QVax , waarop burgers kunnen aangeven op welk moment ze de komende weken beschikbaar zijn om snel naar het vaccinatiecentrum te komen, werd vandaag gelanceerd. Iedereen die dat wil zal zich kunnen inschrijven op het platform en zijn of haar beschikbaarheid kunnen aangeven. Vaccinatiecentra die dosissen overhebben kunnen de mensen op de lijst die binnen de juiste doelgroep vallen op die manier snel oproepen. Het platform is populair: wie zich op de reservelijst wil inschrijven, moet reeds langer dan een uur wachten.

De reservelijsten kunnen door de vaccinatiecentra worden geraadpleegd wanneer ze met overschotjes aan vaccins zitten door mensen die onverwacht niet zijn komen opdagen voor hun vaccinatie. Dat zijn er per dag sowieso hooguit enkele per vaccinatiecentrum.

“Iedereen kan zich vrijwillig inschrijven op die reservelijst, maar de uitnodiging houdt natuurlijk rekening met de prioritaire doelgroepen”, legde Frank Robben, de topman van het eHealth-platform, zaterdag uit op een persbriefing. Iedereen ouder dan 18 jaar kan zich via het platform inschrijven, maar de vaccinatiecentra roepen nog altijd op in functie van dalende leeftijd.

“Eens men aan de 65-jarigen komt, roept men ook de risicopatiënten op volgens dalende leeftijd", klinkt het. Jonge twintigers kunnen zich op dit moment dus wel al inschrijven op het QVax-platform, een uitnodiging voor een ‘overschotvaccin’ moeten zij nog niet meteen verwachten.

Opstart in twee centra

Hoewel het platform vanaf vandaag in principe beschikbaar is voor iedereen, zal het systeem in eerste instantie slechts in twee Vlaamse vaccinatiecentra gebruikt worden, in Deinze en in Roeselare. De implementatie in de andere vaccinatiecentra volgt bij een positieve evaluatie volgende week, klinkt het. Men kan zich wel inschrijven op de lijst van andere centra, concrete gevolgen heeft dat morgen dus nog niet.

Vaccinatiecentra die zelf een reservelijst hebben aangelegd, kunnen die bovendien naast het overkoepelende systeem blijven gebruiken.

Het heeft ook geen zin om meteen in te schrijven in de hoop als eerste op de lijst te staan. De selectie binnen de groep die aan de beurt is zal volledig willekeurig gebeuren. Wie een week eerder inschrijft, maakt dus niet meer kans vroeger opgeroepen te worden.

Inschrijving

Wie zich wil inschrijven, maakt via het platform een account aan op basis van het rijksregisternummer. Daarbij moet ook een gsm-nummer of e-mailadres worden opgegeven, al hoeft dat toe te behoren aan degene die op de lijst wordt ingeschreven. Het kan bijvoorbeeld ook het contact van een van de kinderen zijn, als die sneller bereikbaar zijn.

Op basis van uw woonplaats wordt er u een vaccinatiecentrum toegewezen. Vervolgens kan u in uw account aangeven op welke momenten u de komende week beschikbaar bent. In het account kan u uw beschikbaarheid op elk moment aanpassen. “De bedoeling is uiteraard dat de mensen die zich inschrijven op deze lijst hun beschikbaarheid up-to-date houden, want het is echt de bedoeling om hen op het laatste moment nog in het vaccinatiecentrum te krijgen", klinkt het. U kan ook aangeven dat u elke week op dezelfde dag beschikbaar bent, bijvoorbeeld elke dinsdagavond.

Je inschrijving op de reservelijst vervangt de gewone uitnodiging uiteraard niet. Zolang je niet opgeroepen bent via de reservelijst, zal je uitnodiging gewoon per post of e-mail toekomen zoals en op het moment dat die anders ook verstuurd zou worden.

Plaatsje vrij?

Wanneer uw vaccinatiecentrum dosissen van een vaccin overheeft, zullen de mensen die die dag volgens het platform beschikbaar zijn verwittigd worden per mail en sms. Wie wordt uitgenodigd voor een vaccin, krijgt 30 minuten de tijd om te bevestigen. “Anders is jouw beurt voor dat moment voorbij, en gaat de uitnodiging naar de volgende op de lijst", legt Robben uit.

Reservatie

Wie een uitnodiging krijgt voor een ‘overschotvaccin’ en die uitnodiging bevestigt, krijgt meteen ook een link toegestuurd voor het maken van een afspraak voor de tweede prik. Hou daarbij dus rekening, dat je je, afhankelijk van het vaccin, ook vijf of twaalf weken later vrij moet kunnen maken.

Wachttijden

Kort na de lancering van het platform, liep de wachttijd op tot een uur of zelfs langer omdat er “een zeer gelijktijdige vraag is om zich in te schrijven”, zo staat te lezen op de website. “Zodra u aan de beurt bent, heeft u 10 minuten om naar de website te gaan." Wie de site verlaat, is zijn plaatsje in de wachtrij kwijt. Inmiddels hebben al meer dan 12.000 personen zich ingeschreven op de reservelijst.

