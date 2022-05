Vanaf vandaag ernstige hinder rond Sportpaleis door Oosterweelwerken

ONZE OPINIE. “Zonder helm had Maarten (11) - zoon van collega - fietsonge­val donderdag niet overleefd. Voor hem en al die andere slachtof­fers is er ‘Veloveilig Vlaanderen’”

Collega Karl was al ongeduldig toen zijn 11-jarige zoon Maarten donderdag nog niet thuis was voor het avondeten, en nog meer toen hij de sirene van de ambulance hoorde. “Het zal toch niet.” Maar het was wel zo. Opgeschept door een bestelwagen. Barst in zijn oogkas, zware hersenschudding. Maar het had nog zoveel erger kunnen zijn. “Zijn fietshelm heeft zijn leven gered, meneer”, zei de spoedarts. HLN lanceert dit weekend de actie ‘Veloveilig Vlaanderen’. We doen het voor Maarten. En al die andere kinderen en volwassenen die dagelijks slachtoffer worden op de fiets.

8 mei