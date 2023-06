Vanaf vandaag begint de zomer-bobcampagne, rijbewijs wordt sneller ingetrokken: “Duidelijk signaal”

Drinken en rijden gaan niet samen, maar het gebeurt nog steeds. Met alle gevolgen van dien. Vorig jaar waren er 4.224 letselongevallen waarbij een bestuurder onder invloed van alcohol betrokken was, of 12 per dag. Dat is het hoogste cijfer sinds 2016. Het aantal bestuurders dat betrapt werd op rijden onder invloed blijft al een tiental jaar, met uitzondering van de twee coronajaren, vrijwel constant. Het aantal controles neemt waarschijnlijk wel toe.

We onderschatten gevolgen

Uit een Europese enquête van de Fondation Vinci blijkt wel dat de acceptatie van rijden onder invloed in ons land nog te groot is en dat we de gevolgen onderschatten. Negentien procent van de Belgen gaf toe al boven de wettelijke limiet te hebben gereden zonder de effecten van alcohol te voelen. Zeven procent gaf aan al eens een ongeval (met of zonder letsel) te hebben gehad dat te wijten was aan te veel alcohol achter het stuur.

Volledig scherm © Politiezone Regio Tielt

‘BOB beschermt levens’

Vanaf vandaag schiet de nieuwe zomer-bobcampagne uit de startblokken, die oproept om altijd een bob in te schakelen. “Al meer dan 25 jaar brengt BOB zichzelf en de andere mensen veilig thuis”, aldus de politie, die de komende maanden overal in het land controles zal uitvoeren. ‘BOB beschermt levens’ is de slogan van deze zomercampagne van Vias institute, Belgische Brouwers vzw en Assuralia. De campagnespot wordt via sociale media verspreid en in 19 Vlaamse steden worden in totaal 137 Radio2 Parkies-concerten gehouden. Supermarktketen Carrefour legt bovendien het accent op alcoholvrije dranken.

Tolerantiedrempel verlaagd

“BOB is en blijft de oplossing om iedereen ook deze zomer veilig thuis te brengen”, stelt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). “Een échte feestzomer is een zomer zonder zorgen en dus ook zonder alcohol en drugs achter het stuur.” Verlinden stipt aan dat de regels strenger zijn geworden. “Met de verlaging van de drempel om het rijbewijs van dronken bestuurders onmiddellijk voor 15 dagen in te kunnen trekken, geven we het duidelijk signaal dat onverantwoord rijgedrag wordt bestraft.”

Volledig scherm © Mozkito

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) noemt de strijd tegen alcohol achter het stuur een van de belangrijkste punten uit het Federaal Plan voor Verkeersveiligheid. “Samen met overdreven snelheid, gsm-gebruik achter het stuur of druggebruik, is alcohol één van de grootste killers in het verkeer in ons land. Daarom hebben we de tolerantiedrempel voor alcoholgebruik verlaagd.”

