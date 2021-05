Vanaf nu weer mogelijk om fysieke hulp te vragen bij invullen van belastingaangifte

Biostatis­ti­cus Geert Molen­berghs: “Illusie om te denken dat we Indiase variant gaan tegenhou­den”

10:16 De coronacijfers gaan zonder twijfel de goede kant op in ons land, maar van een zorgeloze hoerastemming is nog geen sprake. Experten wachten de komende versoepelingen nog af en waarschuwen tegelijk voor de Indiase variant, die in het Verenigd Koninkrijk aan een stevige opmars bezig is. “Het is een een illusie om te denken dat we die gaan tegenhouden”, waarschuwt biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven) in een reactie aan HLN Live.