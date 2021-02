Vanaf nu dragen VTM NIEUWS-ankers ook een mondmasker wanneer ze iemand te gast hebben in de studio

VTM NIEUWS scherpt de coronamaatregelen in de studio verder aan naar aanleiding van het nieuwe advies van de Risk Assessment Group, dat binnenkort wordt gepubliceerd.

Viroloog Steven Van Gucht gaf eerder op de dag tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum en Sciensano een overzicht van de belangrijkste elementen daarvan . Zo raadt het nieuwe advies aan om een mondmasker op kantoor te dragen of in een gesloten ruimte die mensen uit verschillende huishoudens delen, ook als er voldoende afstand kan worden gehouden.

Aanpassing

Bij VTM NIEUWS past men meteen de nu al streng geregelde werking aan: “Naar aanleiding van het nieuwe advies van de RAG over het mondmasker op kantoor, hebben we besloten daar tijdens VTM NIEUWS aan te voldoen”, legt hoofdredacteur Michiel Ameloot uit.

“Onze nieuwsankers zullen dus een mondmasker dragen wanneer er een studiogast is en wanneer het sportanker aan tafel schuift voor het sportblok - hij of zij presenteert het sportnieuws dus ook mét mondmasker.”

Ook als het weerbericht wordt gepresenteerd in de studio of als iemand duiding komt geven aan de ‘wall’ worden de maskers bovengehaald. “Kortom, telkens wanneer er iemand extra in de nieuwsstudio aanwezig is.”