Vanaf morgen ophokplicht na vaststelling vogelgriepvirus in ons land, ook voor gezinnen die kippen houden

Alle houders van pluimvee moeten dieren vanaf morgen 15/11 ophokken of afschermen. Dat geldt ook voor gezinnen die kippen houden, meldt het FAVV zaterdag. Aanleiding is de vaststelling van het H5N8 vogelgriepvirus bij drie wilde vogels.

Deze besmettingen zijn vastgesteld in een vogelopvangcentrum in Oostende. Sciensano bevestigde gisteren dat het om vogelgriep ging. Hieruit blijkt dat het H5N8-virus nu ook in ons land aanwezig is bij wilde vogels.



Sinds 1 november waren in ons land al verstrengde maatregelen van kracht voor professionele houders van pluimvee en voor hobbyhouders. Die maatregelen kwamen er nadat eind oktober in Nederland verschillende besmettingen met vogelgriep waren vastgesteld bij wilde vogels en pluimvee.

Op advies van het Federale Agentschap voor de VoedselVeiligheid (FAVV) nam Minister van Landbouw David Clarinval (MR) aanvullende preventieve maatregelen. Alleen door het strikt naleven van deze maatregelen wordt het pluimvee beschermd.

Vanaf zondag 15 november zullen naast professionele bedrijven, ook particuliere houders van pluimvee hun dieren moeten ophokken of afschermen. Daarnaast worden ook alle verzamelingen van pluimvee en vogels strikter gereguleerd.

Zeer besmettelijk

Vogelgriep, ook bekend als Aviaire influenza (AI), is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het ziekteverwekkende karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties.

De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.