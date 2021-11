Vanaf morgen nieuwe recordprijzen voor benzine en diesel aan de pomp

Essen Essen overweegt maatrege­len tegen tanktoeris­me: “Als het niet betert gaan eigenaars verplicht stewards moeten inzetten”

Door de hoge benzineprijzen in Nederland, wordt er (ontzettend) veen getankt in de grensgemeenten zoals Essen. Niet alleen de tank van de auto gaat vol, regelmatig worden ook jerrycans met goedkopere benzine gevuld. Het leidt tot drukte in Essen en de gemeente bekijkt samen met de politie of er maatregelen genomen moeten worden. “We kunnen ze niet verbieden te komen en vaak winkelen ze hier ook nog, maar als de drukte blijft moeten we iets doen.”

