Vanaf maandag staan 313 strooiwagens en 200 fietspadstrooiers klaar

Westerlo Man (26) vuurt op E313 naar auto met kindje op achterbank: “Dit had veel slechter kunnen aflopen voor ons zoontje”

Terwijl hij op de E313 aan het rijden was, heeft de 26-jarige K.B. uit Westerlo met een airsoftwapen naar een andere auto geschoten. Hij schoot daarbij een raam van de wagen kapot. “Ons zoontje zat bij ons in de wagen. Als hij aan de andere kant had gezet, was dit slecht afgelopen.” De schutter riskeert twee jaar cel.

14 oktober