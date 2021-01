Vanaf maandag sneltesten voor bezoekers in Vlaamse woonzorgcentra

"We zien dat er nog steeds woonzorgcentra zijn waar bezoek niet wordt toegelaten", zei Beke. "Dat is niet de bedoeling. Wanneer er geen uitbraak is en er niet is beslist om gedurende een beperkte periode het bezoek even on hold te zetten, moet bezoek altijd toegelaten worden."

Om het risico te verkleinen, worden er vanaf maandag sneltesten aangeboden. "Die kan men inzetten voor het bezoek wanneer men zekerheid wil hebben over de situatie en geen risico wil lopen om besmettingen via het bezoek binnen te laten", aldus Beke.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid benadrukt dat het gebruik van de sneltesten vrijwillig is, zowel voor de woonzorgcentra als voor de bezoekers. Belangrijk: ook met een negatieve sneltest moet de bezoeker alle veiligheidsregels blijven respecteren.

Vaccinaties

Minister Beke zei na de ministerraad ook dat er vanaf maandag 76.000 vaccins gepland worden. “Die gaan naar de woonzorgcentra en naar de ziekenhuizen. In de week nadien zullen we deze vaccinaties verderzetten.” Ook de gehandicaptenvoorzieningen en de eerstelijnszorg zullen aan bod komen.

Minister-president Jan Jambon (N-VA) wees erop dat er zenuwachtigheid is ontstaan omdat de producenten vaak last minute hun leveringsschema’s aanpassen. “Ik wil oproepen om de kalmte te bewaren. Het heeft geen zin om ons elke dag te laten opjagen door doemberichten”, zei hij.

Jambon legde uit dat er veel factoren zijn die de regering niet altijd zelf in de hand heeft. “We kunnen vandaag zeggen dat Vlaanderen tot nu toe op schema zit. We zitten goed tot midden februari. Vanaf dan zijn we afhankelijk van wat de producenten zullen aanleveren. Vanaf eind februari rekenen we op het AstraZeneca-vaccin. Later vandaag zullen we weten of het goedgekeurd wordt door het Europees Geneesmiddelenagentschap en onder welke voorwaarden.”

“We zitten op schema, meer zelfs, we lopen voor”, aldus Jambon. Alle bewoners en personeelsleden van de woonzorgcentra hebben een eerste inenting gekregen, met uitzondering van twintig centra die met een felle uitbraak te kampen hadden.

“Licht aan einde van tunnel”

“Komend weekend verwachten we voor de ziekenhuizen bijkomende leveringen. We kunnen verder vaccins toedienen aan de mensen in de vuurlinie. Op dit moment staat de vaccinatieteller op ruim 163.000. Een dikke 3.000 Vlamingen hebben al twee prikken gekregen”, zei Jambon.

“Als we niet al te veel tegenslagen meer hebben met uitblijvende leveringen, kunnen we, zoals altijd gezegd, in maart aan de vaccinaties voor het brede publiek beginnen in 95 vaccinatiecentra over heel Vlaanderen. Alles wijst erop dat we de maatregelen nog niet kunnen lossen, maar dankzij de vaccinatiecampagne is er wel degelijk licht aan het einde van de tunnel.”

Volledig scherm Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). © BELGA