Vanaf juni 2022 screening op spierziekte SMA, bekend van baby Pia

Film Mama van baby Pia diep ontroerd door nieuwe film ‘Red Sandra’: “Door alle gelijkenis­sen was ik na 3 minuten al aan het wenen”

Ze zit in het eerste kleuterklasje, ze gaat naar de dansles en ze tatert erop los. Niemand die het voor mogelijk hield, maar precies twee jaar nadat Pia Boehnke, die aan de spierziekte SMA lijdt, haar peperdure wondermedicijn kreeg, is het kwetsbare baby’tje van toen een energieke kleuter. In ‘Red Sandra’ - de nieuwe film van Jan Verheyen en z’n vrouw Lien Willaert die donderdag in première gaat - komt ook zo’n verhaal aan bod, en dat laat ook Pia’s mama Ellen (35) en papa Tim (39) niet onberoerd: “De personages hebben precies hetzelfde ervaren als wij. Het was twee keer David tegen Goliath, het kleine gezin tegen de grote farmareus.”

20 oktober