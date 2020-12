Vanaf januari 'flitscontroles' om thuiswerk te controleren

Anderlecht Brandweer ontdekt ‘lockdown­bar­be­cue’ in afgesloten garage: één persoon naar ziekenhuis overge­bracht door CO-vergifti­ging

24 december In de Veeartsenstraat in Anderlecht is woensdagavond één persoon naar het ziekenhuis overgebracht na een CO-vergiftiging. De Brusselse brandweer was uitgestuurd na een 112-oproep en trof in een afgesloten garage verschillende aanwezigen aan die aan het barbecueën waren.