Vanaf donderdag hogere boete voor gsm'en achter het stuur

Na dood van zes maanden oud meisje: vader van uitbaat­ster crèche 't Sloeber­huis­je blijft in de cel

De vader van de uitbaatster van de crèche 't Sloeberhuisje in de Gentse deelgemeente Mariakerke, waar een meisje van zes maanden oud levensgevaarlijk gewond raakte dat later in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleed, blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer in Gent woensdag beslist.

23 februari