Vanaf 6 uur flitsmarathon in hele land

Kaprijke Fietser (84) in levensge­vaar na aanrijding door automobi­list: “Werd enkele meters verder gekatapul­teerd”

In de Moerstraat in Kaprijke is dinsdag een 84-jarige fietser, die een tochtje aan het maken was met zijn vrouw, levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval. De man werd gegrepen door een bestelwagen en enkele meters verder gekatapulteerd.

4 oktober