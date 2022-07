Vanaf 2023 minder “financiële of andere" vakantiedrempels voor wie moeilijk op vakantie kan: “Iedereen verdient vakantie”

BV De vakantie­job van CD&V-voorzitter Sammy Mahdi: “Als we iets extra’s wilden, moesten we ervoor werken”

Studenten spijzen in de zomermaanden graag hun financiën met een vakantiejob, en dat was bij onze BV’s vroeger niet anders. In deze reeks vertellen ze over die eerste werkervaring uit het verleden. Vandaag: CD&V-voorzitter Sammy Mahdi (33), die in zijn jeugd onder meer in een zelfbedieningsrestaurant werkte. “Minstens de helft van mijn eerste loon werd gespaard. Met de rest kocht ik een lichtgroene iPod”, klinkt het in ‘Story’. Vakantiewerk was iets wat in zijn strenge opvoeding niet ter discussie stond. “Voor ons was het evident dat we de handen uit de mouwen staken.”

16 juli