Vanaf 13 februari weer naar de kapper: aan deze regels moet je je houden

Kappers mogen heropenen op 13 februari. Andere niet-medische contactberoepen zoals tatoeëerders en schoonheidsspecialisten mogen vanaf 1 maart weer de deuren openen. Dat deelde premier Alexander De Croo (Open Vld) vandaag mee na de vergadering van het Overlegcomité over de veiligheidsmaatregelen. In de adviesnota van expertengroep GEMS werd gepleit voor een half uur per klant, maar dat advies volgt het Overlegcomité niet. Eerder lieten de kappers al weten dat ze zo’n tijdslimiet niet zagen zitten.

Kappers mogen de deuren heropenen op 13 februari. Andere contactberoepen moeten langer wachten vooraleer ze opnieuw aan de slag kunnen: tot 1 maart. Dat heeft het Overlegcomité vandaag beslist. In een adviesnota van de expertengroep GEMS staat te lezen dat een kappersbezoek niet langer dan een half uur mag duren, maar die tijdslimiet werd niet gevolgd.

Het Overlegcomité werkte zeer strikte voorwaarden en aangescherpte protocollen uit voor de kappers en andere niet-medische contactberoepen:



• Tussen twee behandelingen moet een wachttijd voorzien worden van tien minuten, zodat er voldoende tijd is voor de reiniging en desinfectie van de behandelingsruimte

• In kapsalons mogen wel meerdere personen tegelijkertijd behandeld worden, maar er mag slechts één klant per tien vierkante meter aanwezig zijn

• Koppels mogen samen naar de kapper

• Er mag voorlopig enkel gewerkt worden op afspraak

• Klanten mogen niet plaatsnemen in de wachtruimte, maar moeten buiten wachten

• In de ruimtes moet voldoende ventilatie voorzien worden, door bijvoorbeeld ramen en deuren open te zetten

• Zowel kappers als klanten moeten een chirurgisch masker dragen

• Dienstverlening aan huis blijft verboden

Wachtlijsten

Kapster Elisa vertelde eerder vandaag aan VTM NIEUWS dat ze intussen al een wachtlijst van 350 klanten heeft. Ze is blij dat ze zal mogen openen, maar heeft net zoals veel andere kappers bedenkingen bij de mogelijke voorwaarden. Het voorstel dat een kappersbezoek maar dertig minuten zou mogen duren, vond ze een ramp. “Ik zie het niet zitten. Ik ben aan een dame al langer bezig dan 30 minuten. Ik kan dan ook niet kleuren. Het is niet rendabel voor mij om open te gaan. Voor een kleuring ben je al snel 1,5 à 2 uur bezig”.

In het advies staat ook dat er maar één klant per tien vierkante meter binnen mag, maar dat vindt Elisa teleurstellend. “Als ik een balayage zet bij iemand en ik moet het drie kwartier laten intrekken, dan zou dat betekenen dat ik drie kwartier met mijn duimen moet staan draaien”, zegt ze. “Begrijp me niet verkeerd. Ik ga liever gisteren open dan morgen. Maar als ze ons die regels opleggen, dan blijf ik liever nog iets langer dicht in plaats van op deze manier te openen.”

Volgens kappersvereniging Febelfair is het tijdens de gesprekken met de ministers nooit over een tijdslimiet is gegaan. Charles-Antoine Huybrechts van Febelfair wees er eerder vandaag op dat kappers op die manier gewoon niet kunnen heropenen. “In dat geval openen we met verlies, en zou het absurd zijn om niet gewoon dicht te blijven”, klonk het. Febelfair pleitte dan ook voor het behoud van de steunmaatregelen. Kappers die het veiliger vinden om niet te openen, moeten een tegemoetkoming blijven krijgen.

