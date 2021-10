Vanaf 13 december elk uur snelle trein tussen Antwerpen en Hasselt

Magnette wil gratis treinver­voer voor jongeren tot 25 jaar en ouderen vanaf 65 jaar

5 oktober PS-voorzitter Paul Magnette pleit voor een stapsgewijze overgang naar gratis openbaar vervoer in ons land. In een eerste stap wil hij de trein gratis maken voor jongeren en senioren. "Als het in Brussel kan, zie ik geen enkele reden waarom het niet in België zou kunnen", verklaarde Magnette dinsdag tijdens het openingscollege van de vakgroep Politicologie aan de UGent.