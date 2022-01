Vanaf 10 januari rijden weer zo goed als alle NMBS-treinen

Na de kerstvakantie keert NMBS weer terug naar een zo goed als volledig aanbod, nadat in december tijdelijk een honderdtal treinen geschrapt werden omdat te veel personeelsleden afwezig waren door corona. Dat meldt de treinmaatschappij in een persbericht. In de kerstvakantie zijn er nog wel traditioneel minder treinen.