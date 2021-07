Vanaf 1 september kan iedereen naar de psycholoog voor 11 euro per sessie

Droge dag met af en toe een bui, wel fris voor de tijd van het jaar

8:00 Deze ochtend is het op de meeste plaatsen droog met vooral ten zuiden van Samber en Maas wolkenvelden. Aan zee zijn aanvankelijk nog buien mogelijk. In de loop van de dag wordt het aan zee zonnig terwijl in het binnenland een lokale bui mogelijk is. De frisse maxima liggen tussen 16 en 22 graden. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit west tot zuidwest. Dat zegt onze weerman David Dehenauw.