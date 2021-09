Vanaf 1 oktober geen verplichte mondmaskers meer in middelbare scholen

Jobat.be Geen diploma hoger onderwijs, toch een relatief hoog loon? In deze jobs kan het

20 september Was verder studeren niets voor jou? Hoewel een hoger diploma nog steeds de meest evidente weg naar een goedbetaalde job is, zijn er gelukkig ook andere opties. Jobat.be ging op zoek naar jobs met een goed salaris waarvoor engelengeduld op de schoolbanken geen vereiste is.