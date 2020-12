Vanaf 1 februari GAS-boetes mogelijk voor lichte verkeersovertredingen

Uit cijfers blijkt dat er in de eerste helft van 2020 in Vlaanderen meer dan 1,3 miljoen processen-verbaal zijn opgesteld voor overdreven snelheid. In een kwart van de gevallen gaat het om snelheidsovertredingen in een zone 50 en in bijna 5 procent van de gevallen om overtredingen in een zone 30. Maar de handhaving van kleine verkeersovertredingen in die zones 30 en 50 is al langer een probleem. De politie kan niet overal gelijktijdig aanwezig zijn. De Vlaamse regering wil daarom de lokale besturen de mogelijkheid geven om zelf kleine overtredingen te beboeten via Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS-boetes).