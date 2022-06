Van zilverfolie tegen de ramen tot ijsblokjes voor de ventilator: met deze tips van lezers wordt het minder zweten vannacht

Vandaag en morgen stijgen de temperaturen boven 30 graden. Ideaal weer voor ijsjes, zwembadplezier en frisse slaatjes. Maar wat helpt er nog meer om het hoofd koel te houden. Lezers tippen hoe je de slaap vindt tijdens warme nachten en hoe je de temperatuur in huis onder controle houdt. Van nuchtere tips - niet te veel alcohol drinken - tot raadgevingen om volop te genieten nu het zomerse weer een paar dagen in het land is.

Mobiele aircooler om in te slapen

“Ik woon gelukkig in een huis van de jaren vijftig en door de dikke muren is het beneden altijd aangenaam fris.Ik hou daarom alles dicht tijdens de dag, ramen en gordijnen. Als het ‘s avonds afkoelt gaat alles wagenwijd open. Mocht het toch nog niet genoeg zijn dan heb ik een mobiele aircooler met water: die zet ik met een timer een uur op mij gericht, om fris te kunnen inslapen.”

Audrey Deplanche, Tienen

Laat kinderen en dieren niet in de auto zitten

“Wij wonen op een boot en dit is wat wij doen: alle gordijnen dicht, geen vensters of deuren openzetten en airco aan. Wanneer het ‘s avonds wat afkoelt kan je alle deuren en venster openen en het briesje naar binnen laten waaien. Ga niet naar buiten in de namiddag, draag losse kledij, drink water, maar niet ijskoud. Er wordt gezegd dat koude schotel beter zijn, maar een warme maaltijd is zeker aan te raden om het verlies van mineralen weer op te vangen. Plus je lichaam verdraagt een warme maaltijd ook beter.

Doe liever geen zware handelingen, laat kinderen of dieren niet in de auto zitten. Heb je veel last van de warmte dan kan een lauwe douche of bad tijdelijk verkoeling brengen. En dan is het wachten tot de grootste hitte voorbij is. Simpelweg, even leven zoals in het Zuiden met in de namiddag een siësta en ‘s avonds kunnen uitgestelde activiteiten plaatsvinden. En verder het hoofd koel houden en niet te veel alcohol drinken.”

Linda Schamps, Brugge

Zo weinig mogelijk toestellen gebruiken

“Houd ramen en deuren de hele dag gesloten en zorg dat de zon niet binnen kan. ‘s Avonds en ‘s ochtends vroeg zet je een ventilator bij de deur of het raam zetten, zodat er frisse lucht binnenkomt. Je kan een schoteltje met ijsblokjes op het nachtkastje of bij de ventilator zetten voor iets frissere lucht. Doe alles wat je moet doen zo vroeg mogelijk ‘s ochtends, als het nog niet te heet is. Gebruik zo weinig mogelijk toestellen die de temperatuur in huis verhogen: oven, haardroger, fornuis, stofzuiger… Kies voor een pasta- of rijstsalade: één keer rijst of pasta koken en je hebt voor twee tot drie dagen eten. Maak zo veel mogelijk koude gerechten en vooral: heel veel drinken.”

Clara de Biase, Zuid-Italië

Emmer water met een washandje

“Zet s avonds voor het slapen het raam al open, zo kan je kamer al een beetje koelen. Voor ‘s nachts zet je een emmer met water een een washandje klaar. Zo kan je, als je wakker wordt van de warmte jezelf wat afkoelen met het washandje. In plaats van warm eten kies je beter voor een fris slaatje. Draag verder lichte kledij zoals een short en een witte T-shirt of een shirt zonder mouwen.”

David Lammens, Gentbrugge

Koud wit wijntje met de buren

“We eten een gezond fris middagmaal van verse sla en groentjes. Vanaf 22u gaan alle ramen en deuren open en pas om 9.00 uur ‘s ochtends gaan die weer dicht. We leven in ouderwets gebouwde woning die zichzelf winter en zomer isoleert zonder al de moderne poespas. En we drinken ‘s avonds op het terras met de buren gezellig een extra koud wit wijntje.”

Patrick De Cleyn, Keerbergen

Schaduw in de tuin



“Investeer in schaduw in de tuin door bijvoorbeeld een boom aan te planten, dat heeft een groot effect op warme dagen.”

Bram Van Bossuyt, Korbeek-lo

Fris badje

“Tip: met je achterwerk in een koud badje gaan zitten. Beter slapen doe je best in een koele ruimte. En voor de kindjes? Alle dagen een ijsje en voor mij.... graag ook eentje.”

Erik M., Sterrebeek

Waterijsjes en sangria

“Bij zulke temperaturen blijven de rolluiken de hele dag naar beneden. In de slaapkamers, voornamelijk de slaapkamers onder het dak wordt de airco opgezet 2 à 3 uur voor het slapen gaan. Overdag verkoelen we aan ons zwembad met waterijsjes. We proberen de kinderen niet te zware inspanningen te laten doen en laten hen veel drinken. Warm eten wordt niet aangeboden maar veel verkoelende slaatjes met kip of vis en fruitsla. En voor de ouders een glas sangria.”

Leila El Garani, Nossegem

Alles om de zon buiten te houden

“Probeer om te vermijden dat de zon door de ramen naar binnen kan. Door rolluiken of gordijnen te sluiten als je die niet hebt. Heb je geen gordijnen, klem dan een smalle doek tussen de ramen zodat je de zon buiten houdt.. Minder esthetisch, maar efficiënt. Heb je een (slaap)kamer die noordelijk ligt? Hou dan daar de deur goed dicht, zodat de warmte uit de zuidelijker gerichte ruimtes niet binnen kan. Slaap ‘s nachts met het raam open (muggenraam aanbevolen) zodat de ruimtes kunnen afkoelen. Open ‘s ochtends en ‘s avonds de ramen volledig dan koelt de ruimte sneller af dan wanner je ze alleen op kiep zet.”

Filip Van Styvendaele, Aaigem

Zilverpapier en tocht

“Wat je best doet indien je geen vloerkoeling of airco hebt is je ramen (vooral in de slaapkamer) aan buitenkant volledig bedekken met zilverpapier als reflectie om zon tegen te gaan. Eens de UV-stralen binnen zitten, komt de warmte ook binnen. Daarnaast de kamers ventileren van zodra de buitentemperatuur koeler is dan de temperatuur binnen. Probeer vooral om tocht te creëren door minimaal twee ramen te openen. Neem nog een lauwe douche voor het slapengaan.”

Ceriel Debra, Grimbergen

Gewoon genieten

“Het is enkele dagen mooi weer. Laten we ervan genieten. Enjoy!”

Steven Vermeylen, Aarschot

Frisse wind uit de diepvries

“Vul een plastic fles met water en leg ze een paar uur in de diepvries. Daarna zet je ze voor een ventilator voor een extra frisse wind.”

Frank Van den Broeck, Berchem

Koud water en Formule 1

“Gebruik een elektrische blazer en houd overdag alle gordijnen en vensters dicht. Wanneer het opnieuw afkoelt, mag alles terug openen. Ik neem, als het warm is, een flesje koud water mee naar boven als ik ga slapen. Ik kijk nog wat Formule 1 en dan ga ik slapen. Als het erg te warm is, leg ik een koud washandje op mijn hoofd om af te koelen. Dat helpt echt! ”

Nils Bovijn, Oosterzele

Investeer in een warmtepomp

“Wij kozen er bij de bouw van onze woning zes jaar geleden voor om een groot stuk van de afwerking achterwege te laten en te investeren in een bodem/water warmtepomp. In de winter stroomt er daardoor warm water door de buizen van de vloerverwarming, en in de zomer koel water. In combinatie met onze screens is het hier het hele jaar door een aangename 21 graden, hoe warm of koud het buiten ook is.”

Karolien Pas, Mechelen