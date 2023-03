Van Willy Sommers tot Rammstein, van Pele tot Lady Gaga: iedereen zet zijn krabbel voor Dimi (behalve Madonna en Bob Dylan - voorlopig)

Teruggevon­den lichaam in Koewacht is vrouw van 64 uit Oostende, kennis (32) van haar is opgepakt in het buitenland

De vrouw die begin deze week dood werd aangetroffen in het Nederlandse Koewacht, vlak bij de Belgische grens in het Waasland, is een 64-jarige vrouw uit Oostende. Na een intensieve speurtocht heeft de politie nu ook een verdachte kunnen oppakken: een 32-jarige jongeman die het slachtoffer kende. Maar waarom de vrouw dood moest en over de grens gedumpt werd, is nog een vraagteken.