Van vrijwilligers voor de SS tot brandstichting in een asielzoekerscentrum: wat is het Vlaams Legioen waartoe Jürgen Conings behoort?

BVAS: "Proxi­mus-app Doktr voldoet niet aan onze medische kwaliteits­nor­men”

17:55 De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) is bezorgd over de medische app die eerder deze week door het telecombedrijf Proximus werd voorgesteld. De teleconsultaties via de app Doktr voldoen niet aan de kwaliteitsnormen, omdat ze plaatsvinden tussen een arts en een patiënt die elkaar niet kennen, zo luidt de kritiek.