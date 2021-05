Van ‘vampier’ over ‘wolf in schaapskleren’ tot ‘de zonnebril’: ook deze moordenaars uit ons land kregen levenslang

BinnenlandHet Antwerpse hof van assisen heeft Marc Laudet (46) en Ashley Van de Velde (36) veroordeeld tot de levenslange opsluiting voor de roofmoord op gevangenisverpleegster Christine Lenaerts (45). Sinds de afschaffing van de doodstraf in 1996, is ‘levenslang’ de hoogste straf die een rechtbank in ons land kan opleggen. Uit deze voorbeelden blijkt dat ze allemaal vastzitten voor de meest gruwelijke feiten.

Staf Van Eycken

Al bijna vijftig jaar zit Staf ‘De vampier van Muizen’ Van Eyken (69) in de gevangenis van Leuven-Centraal voor drie lustmoorden. Daarmee is de Bonheidenaar de langstzittende gedetineerde in België. Hij verkrachtte en wurgde drie vrouwen en beet in hun borsten. Na een halve eeuw in de gevangenis is hij tot inzicht gekomen. “Wat kan ik zeggen? Het was walgelijk en afschuwe­lijk. Ik besef nu wat ik heb aangericht”, aldus Van Eycken. “Maar ik denk niet dat ik ooit nog in vrijheid kan leven.”

Volledig scherm Staf Van Eycken tijdens zijn proces. © Belga

Freddy Horion

Freddy ‘de zonnebril’ Horion en zijn ondertussen overleden kompaan Roland Feneuille vermoordden in 1979 een gezin van vijf personen van de Gentse autohandelaar Roland Steyaert. Hun eerste plan om de zaak te overvallen, veranderde in een gruwelijk bloedvergieten. Nadat het dertienjarige dochtertje in de sofa verkracht werd, werd het vijfkoppige gezin vermoord.

Volledig scherm Freddy Horion moordde het volledige gezin van een autohandelaar uit in 1979. © VRT

Marc Dutroux

Marc Dutroux werd in 2004 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hij ontvoerde zes meisjes, van wie vier het niet overleefden: Julie Lejeune, Mélissa Russo, An Marchal en Eefje Lambrecks. Vorig jaar nog eiste Dutroux de heropening van zijn proces. Dat zou volgens hem leiden tot vrijspraak.

Volledig scherm Marc Dutroux in de gevangenis van Nijvel. © Sudpresse

Hans Van Themsche

Op 11 mei 2006 schoot Hans Van Themsche in het centrum van Antwerpen eerst een vrouw die op een bankje zat in het hoofd. “Omdat ze een hoofddoek droeg.” Songül Koç (47) overleefde. Zijn volgende twee slachtoffers niet. De toen 18-jarige Van Themsche schoot de Malinese au-pair Oulematou Niangadou (24) van dichtbij dood. Vervolgens doodde hij ook Luna Drowart, de peuter op wie Oulematou paste. “Omdat het meisje weende.” Op zijn assisenproces kreeg Van Themsche levenslang.

Volledig scherm Hans Van Themsche in 2007 in de Antwerpse rechtbank. © BELGA

Geneviève Lhermitte

Geneviève Lhermitte vermoordde in 2007 haar vijf kinderen door hun keel over te snijden met een keukenmes. In de gezinswoning in Nijvel riep ze hen een voor een bij zich in de badkamer. Daar sneed ze hen de keel door met een mes dat zij speciaal daarvoor gekocht had in een doe-het-zelfzaak. De vader van de kinderen was op dat moment op bezoek bij familie in het buitenland. In april 2019 mocht de toen 52-jarige Lhermitte de gevangenis verlaten om vervolgens plaats te nemen in een gesloten psychiatrische instelling.

Volledig scherm Geneviève Lhermitte. © Belga

Ronald Janssen

Ronald Janssen is vooral bekend van de moord op de 18-jarige Annick Van Uytsel in 2007 en de dubbele moord op het koppel Shana Appeltans (18) en Kevin Paulus (22) in 2010. Hij werd door de speurders beschouwd als een wolf in schaapskleren. Een familieman en leraar waarop niets viel aan te merken. Maar achter die façade ging een seriemoordenaar schuil. Hij werd ook veroordeeld voor tien verkrachtingen.

Volledig scherm Ook van Ronald Janssen werd destijds een robottekening gemaakt. © Belga

Kim De Gelder

Op 23 januari 2009 vond een steekpartij plaats in het kinderdagverblijf Fabeltjesland in Sint-Gillis-bij-Dendermonde. Er vielen drie doden en in totaal twaalf gewonden. Een week eerder had dader Kim De Gelder al een oudere dame vermoord in haar eigen huis. In 2013 werd De Gelder tijdens een assisenproces veroordeeld tot levenslang. In 2019 werd beslist om hem te interneren.

Volledig scherm Kim De Gelder in 2013 tijdens zijn assisenproces. © BELGA

Renaud Hardy

De Mechelse seriemoordenaar Renaud Hardy kreeg in maart 2018 levenslang voor twee moorden met verkrachting en foltering en twee moordpogingen, waarvan een op actrice Veerle Eyckermans (55) in Hofstade. Hij wachtte haar in het donker op in de tuin van haar woning en ging de actrice uit onder meer jeugdreeks ‘Postbus X’ te lijf een afgebroken stok van een pikhouweel. Ze slaagde er echter in om hulp te roepen, waardoor hij moest vluchten.

Volledig scherm Renaud Hardy voor het Hof van Assisen in Tongeren. © Photo News