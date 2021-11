Van strijders voor de vrijheid hier tot fans van een dictator elders. Wie zat er achter de coronabetoging?

Gent Twee Club Brug­ge-supporters onder strikte voorwaar­den vrijgela­ten na agressie tegen Manchester City-fan

De twee Club Brugge-supporters die betrokken waren bij de agressie tegen een fan van Manchester City op de parking langs de E40 in Drongen zijn onder strikte voorwaarden vrijgelaten. Het gaat om de 21-jarige man die de sjaal van het slachtoffer had afgenomen en de 23-jarige man die de slag had gegeven.

16:39