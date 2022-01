Van slechte adem, belastingen tot extreem haarverlies: deze tips maakten het verschil in 2021

Deze verhalen deden jullie hart het voorbije jaar keer op keer sneller slaan. Van verontwaardiging, van ontroering of van ongeloof. De strafste verhalen van 2021 die je niet gemist mag hebben, lees je tijdens de kerstvakantie nog eens terug in dit dossier.

Zo haal je toch nog voordeel uit je zonnepanelen

De digitale meter die niet meer terugdraait: eigenaars van zonnepanelen mogen zich vanaf nu het hoofd breken hoe ze toch nog financieel voordeel halen. Deze tips kunnen een stevig financieel verschil maken en een tegenwicht vormen voor de oververhitte energieprijzen.

Slechte adem? Dit helpt echt

Aan dat mondmasker zijn we stilaan gewend geraakt. Voor heel wat mensen was de confrontatie met hun eigen adem niet zo aangenaam. 1 op de 5 heeft last van een slechte adem. Dit is wat je écht kan doen tegen een vervelende mondgeur.

Zo bescherm je jezelf in een relatie met een narcist

‘Leven met een narcist kan je helemaal vernietigen.’ Expert Nelly De Keye vindt het niet erg dat het woord narcisme wat vaker in de mond genomen wordt sinds de passage van Donald Trump in het Witte Huis. Ze vertelt wat je kan doen als je samenleeft met een partner met kenmerken van narcisme en geeft een checklist om een narcistische persoonlijkheid te herkennen.

Haal meer uit je geld door te dividenden aan te kopen

Wil je het komende jaar meer uit je geld halen, dan is het niet onverstandig om je te verdiepen in de wereld van dividenden. Paul D’Hoore legt je stap voor stap uit wat je moet weten over deze vorm van investeren en hoe je tot 800 euro per jaar extra krijgt. De meeste bedrijven keren hun dividend uit in de maand april, mei of juni, dus je hebt nog even tijd om de tips te bestuderen.

Waarom je vage buik- en maagklachten maar beter ernstig neemt

Als je naast vage buikklachten ook nog eens plots vermagert, drukt topdokter Aude Vanlander je op het hart om toch maar langs te gaan voor een onderzoek bij je huisdokter. Niet om meteen te panikeren, wel omdat ieder jaar 1.500 Belgen te horen krijgen dat ze pancreaskanker hebben. Een agressieve vorm van kanker waarvoor een snelle diagnose extreem belangrijk is.

Extreem haarverlies bij vrouwen: met 1,5 euro per maand is het opgelost

Wat als je haren maar blijven uitvallen? De helft van de vrouwen krijgt er ooit mee te maken in haar leven. Welke supplementen wel of niet werken, of je voeding een rol speelt en de oplossing van maar 1,5 euro per maand die de redding van jouw weelderige haardos kan beteken.

Beginnen met lopen als een professional

Gewoon je loopschoenen aantrekken en je bent vertrokken? Toch maar niet als je het aan topkinesist Lieven Maesschalck vraagt. “Een strikt loopsschema is de enige manier om ervoor te zorgen dat je lichaam niet overbelast raakt.” En dat geeft hij mee zodat je in 7 weken een echte jogger wordt. Die bovendien zijn wc-papier voor onderweg niet vergeet.

Erectieproblemen: alles wat je niet durft te vragen

Of je er nu mee te maken hebt en aarzelt om naar een dokter stapt of bezorgd bent hoe je erectieproblemen kan voorkomen: topdokter Koen Van Renterghem schept helderheid. Nee, het zit niet altijd tussen je oren en ja, er is één eenvoudige stap die je kan nemen om te zorgen voor de vitaliteit van je penis.

